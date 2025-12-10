R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO TORINO
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO TORINO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Piacenza sud, percorrere l’intero tracciato della Tangenziale sud di Piacenza ed entrare in A21 verso Torino alla stazione di Piacenza ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 in direzione Torino.