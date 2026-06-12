R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PIACENZA SUD
R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI PIACENZA SUD
Roma, 12 giugno 2026 – Sulla Complanare di Piacenza Sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Piacenza Sud, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consigliano le stazioni di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli, o di Piacenza Ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.