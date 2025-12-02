R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 2 dicembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21 verso Torino.