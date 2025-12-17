R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO TORINO
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi in A21, verso Torino.