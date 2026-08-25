R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI PIACENZA SUD

Roma, 25 agosto 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di ripristino degli impianti di raccolta delle acque di scarico, dalle 22:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Bologna: Fiorenzuola;

verso Milano, i veicoli leggeri, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano, oppure entrare in A1 a Basso Lodigiano, mentre i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1 verso Milano, in considerazione del divieto di transito sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile entrare alla stazione di Basso Lodigiano.