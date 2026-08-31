R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di martedì 1 alle 5:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1 in direzione Milano.

In ulteriore alternativa, entrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Piacenza ovest, verso Milano e immettersi in A1 verso Milano, in considerazione del divieto di transito sul ponte “su fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile entrare a Basso Lodigiano;

verso Bologna: Fiorenzuola.