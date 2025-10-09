R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 9 ottobre 2025 – Sono state annullate le chiusure che erano previste dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 ottobre, della Complanare di Piacenza e dell’entrata di Piacenza sud.

Rimangono confermate, le seguenti chiusure, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 9, alle 5:00 di venerdì 10 ottobre, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia:

-sarà chiusa la Complanare di Piacenza, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Piacenza e A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1, verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza; in ulteriore alternativa, chi è diretto verso A21/Brescia, potrà immettersi sulla D21 dalla stazione di Fiorenzuola.

Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia, con provenienza Brescia, sulla A1 in direzione di Milano.

In alternativa, proseguire sulla A21 verso Torino, uscire a Piacenza ovest e rientrare dalla stessa stazione verso Brescia, per poi immettersi in A1 in direzione di Milano;

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti entrate:

verso Milano: Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

verso Bologna: Fiorenzuola, sulla A1 Milano-Napoli.