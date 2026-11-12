R49 COMPLANARE DI PIACENZA: REOLARMENTE APERTA L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 12 novembre 2026 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), sono terminati in anticipo, rispetto al programma, i lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”; di conseguenza, è stata annullata la chiusura della stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 12, alle 5:00 di venerdì 13 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.