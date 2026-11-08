R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 8 novembre 2026 – Sull’R49 Complanare di Piacenza, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”, nelle due notti di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, entrare alla stazione di Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, o alla stazione di Fiorenzuola o di Basso Lodigiano, sulla stessa A1.

Contestualmente saranno chiusi, per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia e proviene sia da Torino sia da Brescia, i Rami di immissione sulla A1, verso Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.