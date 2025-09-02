R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PIACENZA SUD
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 settembre, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud in uscita, per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Basso Lodigiano, rispettivamente al km 74+000 e al km 49+700 della A1 Milano-Napoli o la stazione di Piacenza ovest, al km 157+400 della A21 Torino-Piacenza-Brescia.