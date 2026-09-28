R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 29 alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Bologna, i Rami di immissione sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Torino.
In alternativa, uscire alla stazione di Piacenza sud, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A21 verso Torino a Piacenza ovest.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.