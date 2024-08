R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 4 agosto 2024 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 agosto, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Bologna – e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano o di Fiorenzuola sulla stessa A1 o la stazione di Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia.