R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI PIACENZA SUD

Roma, 13 luglio 2025 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di mercoledì 16 alle 5:00 di giovedì 17 luglio, sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Fiorenzuola o di Basso Lodigiano, rispettivamente al km 74+000 e al km 49+700 della A1 Milano-Napoli o la stazione di Piacenza ovest, al km 157+400 della A21 Torino-Piacenza-Brescia.