R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSA LA STAZIONE DI PIACENZA SUD IN ENTRATA VERSO LA A21 TORINO-BRESCIA E IN USCITA PER CHI PROVIENE DA BOLOGNA

Roma, 3 settembre 2025 – Sulla Complanare di Piacenza (R49), per consentire lavori di manutenzione evolutiva del cavalcavia di svincolo attraverso l’installazione di elementi di ultima generazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 5:00 di venerdì 5 alle 22:00 di lunedì 8 settembre, sarà chiusa in modalità continuativa la stazione di Piacenza sud in entrata verso Milano/A21 Piacenza-Brescia.

In alternativa, si consiglia:

per i soli veicoli leggeri, utilizzare la SS10, la SS9 ed entrare sulla A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per tutti i veicoli, immettersi sulla SS10, entrare a Piacenza ovest sulla A21 Torino-Brescia, da dove è possibile proseguire verso Brescia e verso Torino, oppure immettersi sulla A1 Milano-Napoli verso Milano;

-dalle 22:00 di lunedì 8 alle 22:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiusa in modalità continuativa la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla A1 in direzione di Milano, uscire a Basso Lodigiano e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna, per poi immettersi sulla Complanare di Piacenza (R49) e raggiungere l’uscita di Piacenza sud; per quanti sono diretti sulla A21 verso Brescia, utilizzare la Diramazione di Fiorenzuola (D21).