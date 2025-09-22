R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 settembre 2025 – Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso “Battedizzetto”, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.