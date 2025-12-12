R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 12 dicembre 2025 – Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.