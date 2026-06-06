R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 6 giugno 2026 – Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni, dalle 14:00 alle 20:00 di martedì 9 giugno.
In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.