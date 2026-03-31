R43 RACCORDO SASSO MARCONI-SS64 PORRETTANA: CHIUSO IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 marzo 2026 – Sul Raccordo Sasso Marconi-SS64 Porrettana (R43), per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni, dalle 8:00 alle 18:00 di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 aprile.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.