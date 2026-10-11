R43 RACCORDO DI SASSO MARCONI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 11 ottobre 2026 – Sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), per consentire attività di ispezione e manutenzione di un sottopasso, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.