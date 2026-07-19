R43 RACCORDO DI SASSO MARCONI: CHIUSO PER QUATTRO ORE IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 luglio 2026 – Sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), per consentire attività di ispezione e manutenzione dei sottopassi, dalle 6:00 alle 10:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.