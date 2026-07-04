R43 RACCORDI DI SASSO MARCONI: CHIUSURE TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI SVINCOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 luglio 2026 – Sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 6:00 alle 14:00 di martedì 7 e di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi svincolo, in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di percorrere la SP325 Val di Setta.