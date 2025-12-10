R42 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/FIRENZE-PISA-LIVORNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SCANDICCI-ALLACCIAMENTO FIRENZE-PISA-LIVORNO
Roma, 10 dicembre 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Firenze Pisa-Livorno (R42), per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Scandicci e l’allacciamento con la Firenze-Pisa-Livorno, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, seguire le indicazioni per Firenze Centro e uscire allo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno di Ponte a Greve/viadotto dell’Indiano, per poi rientrare dallo stesso verso Pisa/Livorno.