R42 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/FIRENZE-PISA-LIVORNO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE SCANDICCI-ALLACCIAMENTO FIRENZE-PISA-LIVORNO

Roma, 25 ottobre 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Firenze Pisa-Livorno (R42), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Scandicci e l’allacciamento con la Firenze-Pisa-Livorno, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, seguire le indicazioni per Firenze Centro e uscire allo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno di Ponte a Greve/viadotto dell’Indiano, per poi rientrare dallo stesso verso Pisa/Livorno.