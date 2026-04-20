R42 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/FIRENZE-PISA-LIVORNO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA TRATTO FIRENZE SCANDICCI-ALLACCIAMENTO FIRENZE-PISA-LIVORNO
R42 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/FIRENZE-PISA-LIVORNO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CHIUSURA TRATTO FIRENZE SCANDICCI-ALLACCIAMENTO FIRENZE-PISA-LIVORNO
Roma, 20 aprile 2026 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Firenze Pisa-Livorno (R42), la chiusura del tratto compreso tra Firenze Scandicci e l’allacciamento con la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in direzione di quest’ultima, inizialmente prevista dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 aprile, sarà invece effettuata dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 aprile, per consentire lavori di rifacimento giunti di dilatazione.
In alternativa, seguire le indicazioni per Firenze Centro e uscire allo svincolo della Firenze-Pisa-Livorno di Ponte a Greve/viadotto dell’Indiano, per poi rientrare dallo stesso verso Pisa/Livorno.