R37 RACCORDO FIERA MILANO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO MAZZO DI RHO. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURA SULLA COMPLANARE DI BARANZATE
R37 RACCORDO FIERA MILANO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO MAZZO DI RHO. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: DEVIAZIONE OBBLIGATORIA NOTTURA SULLA COMPLANARE DI BARANZATE
Roma, 17 aprile 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 21 APRILE
-chi percorre il Raccordo Fiera Milano (R37), da Rho verso Monza, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Mazzo di Rho.
Dopo l’uscita obbligatoria a Mazzo di Rho, rientrare dallo stesso svincolo in direzione Monza.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 22 APRILE
-chi percorre il Raccordo Fiera Miano (R37), da Monza verso Rho/A50 Tangenziale ovest, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Mazzo di Rho.
Dopo l’uscita obbligatoria a Mazzo di Rho, rientrare dallo stesso svincolo verso Rho/A50 Tangenziale ovest.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 23 APRILE
-chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano, da Monza verso Rho/A50 Tangenziale ovest, verrà obbligatoriamente deviato sulla Complanare di Baranzate.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Baranzate, immettersi sul Raccordo Fiera Milano, in direzione Rho/Tangenziale ovest.