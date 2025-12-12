R37 RACCORDO FIERA MILANO: STANOTTE USCITA OBBLIGATORIA SVINCOLO MAZZO DI RHO
Roma, 12 dicembre 2025 – Per consentire lavori di ripristino giunti di dilatazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 12, alle 5:00 di sabato 13 dicembre, chi percorre il Raccordo Fiera Milano (R37) da Monza verso Rho/A50 Tangenziale ovest di Milano, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Mazzo di Rho.
Dopo l’uscita obbligatoria a Mazzo di Rho, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Rho/A50 Tangenziale ovest.