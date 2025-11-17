R37 RACCORDO FIERA MILANO E A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 17 novembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 18 NOVEMBRE
Sul Raccordo Fiera Milano (R37):
-per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, sarà chiuso, per chi proviene da Monza sulla A52 Tangenziale nord, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Monza.
Sulla A52 Tangenziale nord:
-per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate.
In alternativa, proseguire verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per poi immettersi sulla A8 Milano-Varese, oppure proseguire verso Monza e uscire a Baranzate.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 18 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 19 NOVEMBRE
Sulla A52 Tangenziale nord:
-per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrambe le direzioni, Monza e Rho.
In alternativa si consiglia di entrata a Mazzo di Rho o a Bollate Novate.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 19 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE
Sulla A52 Tangenziale nord:
-per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso, per chi proviene da Mazzo di Rho, il Ramo di allacciamento sulla Complanare di Baranzate.
Contestualmente sarà chiusa l’entrata di Baranzate verso Rho.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del Ramo di allacciamento sulla Complanare di Baranzate, proseguire verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza, per immettersi poi sulla A8 o proseguire verso Monza e uscire a Baranzate;
per la chiusura dell’entrata di Baranzate, entrare allo svincolo di Mazzo di Rho.