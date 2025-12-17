R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PERO-FIERA MILANO VERSO MONZA

Roma, 17 dicembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), sarà chiuso il tratto compreso tra il nodo di Pero e Fiera Milano, verso Monza, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto di svincolo, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 dicembre;

-dalle 23:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 dicembre.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Milano Centro: dopo l’uscita obbligatoria presso il nodo di Pero, al km 2+350, seguire le indicazioni per Venezia e immettersi sulla A4 verso Milano Centro allo svincolo di Milano Viale Certosa;

-verso Varese (A8 Milano-Varese): dopo l’uscita obbligatoria presso il nodo di Pero, al km 2+350, seguire le indicazioni per Venezia, immettersi sulla Complanare di Pero e uscire allo svincolo Pero/Molino Dorino/Fiera Milano, alla rotatoria prendere la seconda uscita, immettersi sulla SR1 in direzione A8 Milano-Varese e proseguire quindi sulla A8 verso Varese;

-verso Monza (A52 Tangenziale nord): dopo l’uscita obbligatoria presso il nodo di Pero, al km 2+350, seguire le indicazioni per Venezia, immettersi sulla Complanare di Pero e uscire allo svincolo Pero/Molino Dorino/Fiera Milano, alla rotatoria prendere la seconda uscita, immettersi sulla SR1 in direzione A8 Milano-Varese, proseguire sulla A8 verso Varese e immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza attraverso il nodo Fiera Milano, al km 2+200;

-verso Venezia (A4 Torino-Trieste): dopo l’uscita obbligatoria presso il nodo di Pero, al km 2+350, seguire le indicazioni per Venezia e immettersi quindi sulla A4 verso Venezia.

Sarà contestualmente chiuso, sullo stesso Raccordo Fiera Milano (R37), lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza. In alternativa, si consiglia:

-verso Milano Centro: entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est- sud/ P3-4/ Cargo2-3, alla rotatoria prendere la quarta uscita, seguire le indicazioni per Venezia e immettersi sull’Autostrada A4, successivamente uscire allo svincolo Milano Viale Certosa;

-verso Varese (A8 Milano-Varese): entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud/P3-4/Cargo2-3, alla rotatoria prendere la quarta uscita, seguire le indicazioni per Venezia e immettersi sulla Complanare di Pero, uscire allo svincolo Pero/Molino Dorino/Fiera Milano, alla rotatoria prendere la seconda uscita, proseguire sulla SR1 ed entrare poi in A8 verso Varese;

-verso Monza (A52 Tangenziale nord): entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud/P3-4/Cargo2-3, alla rotatoria prendere la quarta uscita, seguire le indicazioni per Venezia e immettersi sulla Complanare di Pero, uscire allo svincolo Pero/ Molino Dorino/ Fiera Milano, alla rotatoria prendere la seconda uscita, immettersi sulla SR1, entrare in A8 verso Varese e sulla A52 Tangenziale nord in direzione Monza attraverso il nodo Fiera Milano;

-verso Venezia (A4 Torino-Trieste): entrare allo svincolo Mazzo di Rho verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud/P3-4/Cargo2-3, alla rotatoria prendere la quarta uscita, seguire le indicazioni per Venezia e immettersi sulla A4 verso Venezia.