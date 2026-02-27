R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO MAZZO DI RHO
Roma, 27 febbraio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 2 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 MARZO
-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso la A50 Tangenziale ovest e in uscita per chi proviene dalla SP46.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura dell’entrata: Fiera Milano est-sud di competenza Satap;
per la chiusura dell’uscita:
-dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo, in considerazione della chiusura concomitante dello svincolo di Fiera est-sud di competenza di Satap, si dovrà proseguire in direzione della A50 Tangenziale ovest, uscire allo svincolo seguendo le indicazioni per Pero/Milano/Varese/Como, rientrare in direzione di Monza e uscire a Mazzo di Rho;
-dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 marzo, uscire allo svincolo Fiera est-sud di competenza Satap e rientrare dallo stesso verso Monza, seguendo le indicazioni per Mazzo di Rho.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 MARZO
-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in uscita per chi proviene dalla SP46.
In alternativa si consiglia:
