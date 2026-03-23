R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE SVINCOLO MAZZO DI RHO E RAMI DI IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI BARANZATE

Roma, 23 marzo 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 26 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 27 MARZO

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Monza: Baranzate;

in uscita da Rho: svincoli di FieraMilano est-sud o di Baranzate.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 27 ALLE 5:00 DI SABATO 28 MARZO

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare a Mazzo di Rho o a Bollate/Novate.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Bollate Novate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 in direzione Milano.

Si precisa che non sarà possibile uscire e rientrare a Baranzate, in considerazione della suddetta chiusura dell’entrata di Baranzate, verso Rho;

verso Varese, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina in direzione Arese-Garbagnate, via Alfa Romeo, via Luraghi, SP119 verso Lainate ed entrare in A8 a Lainate, in direzione Varese;

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina verso Arese/Garbagnate, via Alfa Romeo, via Luraghi, SP119 in direzione Lainate ed entrare in A8 a Lainate, verso Varese.