R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE

Roma, 8 settembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 9, mercoledì 10 e venerdì 12 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho, verso Milano e Varese, e per chi proviene da Monza, verso Milano.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Rho, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho e immettersi in A8 verso Varese e Milano;

per chi proviene da Monza, uscire a Baranzate, utilizzare la viabilità ordinaria SP233 Varesina, via Aquileia, via Milano verso Milano; oppure proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano, prendere la A4 in direzione di Venezia e uscire a Viale Certosa.