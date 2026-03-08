R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A8

A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 8 marzo 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 MARZO

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria: via Milano e via Grassi, fino a raggiungere Milano città;

verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per immettersi poi sulla A8 verso Varese, attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Brescia/Venezia, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 verso Brescia/Venezia, attraverso la stazione di Monza.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: via Milano e via Grassi, fino a raggiungere Milano città.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano verso Rho, uscire allo svincolo Merci sud-est/P3-P4/Cargo 2-3, immettersi sulla A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Milano viale Certosa.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 13 ALLE 5:00 DI SABATO 14 MARZO

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per immettersi poi sulla A8 verso Milano Centro, attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina verso Arese-Garbagnate, via Alfa Romeo, via Luraghi, SP119 in direzione Lainate ed entrare in A8 a Lainate verso Varese;

verso Brescia/Venezia, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 verso Brescia/Venezia, attraverso la stazione di Monza.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina verso Arese-Garbagnate, via Alfa Romeo, via Luraghi, SP119 in direzione Lainate ed entrare in A8 a Lainate verso Varese.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione, SP101, SP300 in direzione Lainate ed entrare in A8 a Lainate verso Varese.