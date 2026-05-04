R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 MILANO-VARESE

Roma, 4 maggio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione della galleria “Fiera”, nelle due notti di giovedì 7 e venerdì 8 maggio, con orario 21:00-5:00, saranno chiusi, per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest di Milano, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi entrare in A8 verso Milano o Varese.