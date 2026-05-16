R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURA NOTTURNA MAZZO DI RHO

Roma, 16 maggio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Mazzo di Rho, in entrata verso la SP46 e in uscita per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest di Milano.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso la SP46: Baranzate;

in uscita per ci proviene dalla A50 Tangenziale ovest di Milano: Baranzate o Fieramilano est-sud, quest’ultimo svincolo lungo il Raccordo Fiera Milano, di competenza Satap.