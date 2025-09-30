R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSI STANOTTE RAMI IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE

Roma, 30 settembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Rho il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese verso Milano e Varese e per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord (da Monza), il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Rho ed è diretto a Milano: proseguire sulla A52 in direzione Monza, uscire a Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina, via Aquileia, via Milano verso Milano.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, uscire poi allo svincolo Fiera Milano est-sud, immettersi in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Viale Certosa;

-per chi proviene da Rho ed è diretto verso Varese: proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho e immettersi in A8 verso Varese;

-per chi proviene da Monza ed è diretto verso Milano: anticipare l’uscita a Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: SP233 Varesina, via Aquileia, via Milano verso Milano.

In ulteriore alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano est-sud, immettersi in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Viale Certosa.