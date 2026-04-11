R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A8 E L’ENTRATA DI MAZZO DI RHO. A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA

Roma, 11 aprile 2026 – Sul Raccordo Fiera di Milano (R37) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate e percorrere la SP233 Varesina, via Aquileia e via Milano, in direzione Milano Centro;

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, anticipare l’uscita presso il nodo di Pero, immettersi in A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Milano Viale Certosa seguendo le indicazioni per Milano Centro.

In ulteriore alternativa, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, proseguire sulla SP233 Varesina, via Aquileia e via Milano, in direzione Milano Centro;

verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo verso Rho ed immettersi sulla A8, verso Varese, attraverso il nodo Fiera Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo di Baranzate;

per i veicoli pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello, si dovrà entrare allo svincolo Mazzo di Rho verso Rho, uscire allo svincolo A50/Pero/Milano e rientrare sul Raccordo Fiera Milano verso Monza.

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i Rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37), verso Rho e in direzione Monza.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e, alla prima uscita, seguire verso Rho/Fiera Milano/cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, dopo la rotatoria proseguire verso Fiera Milano/A4/Pero/SS33/centro commerciale Merlata, percorrere la Complanare di Pero, in direzione Torino, seguire le indicazioni per SS33 del Sempione ed entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho;

verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la SR1 e, alla prima uscita, seguire verso Rho/Fiera Milano/cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/A4, dopo la rotatoria prendere la terza uscita verso A8/A9, immettersi sulla SR1 e successivamente sulla A8 verso Varese, per poi entrare in A52 Tangenziale nord verso Monza, attraverso il nodo Fiera Milano.