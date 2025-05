R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO

Roma, 10 maggio 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 maggio, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in uscita per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest di Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire sul Raccordo Fiera Milano, verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho/A50 Tangenziale ovest, seguendo le indicazioni per Mazzo di Rho.