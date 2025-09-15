R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE

Roma, 15 settembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti itinerari:

verso Milano, anticipare l’uscita presso il nodo di Pero e immettersi in A4 verso Venezia, uscire a Milano Viale Certosa e seguire le indicazioni per Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate e percorrere la SP233 Varesina, via Aquileia e via Milano, verso Milano Centro;

verso Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi entrare in A8 attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Venezia: anticipare l’uscita presso il nodo di Pero e immettersi in A4 verso Venezia.