R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE

Roma, 5 giugno 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso, per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 verso Milano o in direzione Varese.