R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
Roma, 17 gennaio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.
In alternativa si consiglia di proseguire verso la A52 Tangenziale nord, direzione Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho, per poi entrare in A8 verso Milano o Varese.