R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI CASTELLANZA
Roma, 15 febbraio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37) e sulla A8 Milano-Varese, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 23:00 DI MERCOLEDI’ 18 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO
Sul Raccordo Fiera Milano (R37):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A50 Tangenziale ovest, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie.
In alternativa, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per immettersi poi sulla A8 verso Milano o in direzione di Varese.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 FEBBRAIO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Busto Arsizio.