R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI AGRATE. A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARANZATE-BOLLATE NOVATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 19 giugno 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), sulla A4 Milano-Brescia e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 23 GIUGNO

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8, verso Milano e Varese, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici della galleria “Fiera”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, anticipare l’uscita presso il nodo di Pero e immettersi sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Milano Viale Certosa e seguire le indicazioni per Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria: SP33 Varesina, via Aquileia e via Milano, in direzione Milano Centro; -verso Varese: proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi sulla A8, verso Varese, attraverso il nodo Fiera Milano.

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 22 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 23 GIUGNO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata e in uscita, per consentire lavori di posa cavi.

In alternativa si consiglia di utilizzare Cavenago, Monza o Sesto San Giovanni, sulla stessa A4, o Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, o ancora lo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord, o Carugate, sulla A51 Tangenziale est.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 24 GIUGNO

Sulla A52 Tangenziale nord:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, verso Monza, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici della galleria “Baranzate”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: via Stella Rosa, via Falzarego, Complanare C2, via Volturno, via Piave e rientrare in A52, verso Monza, allo svincolo di Bollate Novate.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 25 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 26 GIUGNO

Sulla A52 Tangenziale nord:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho, per consentire lavori di manutenzione impianti elettrici della galleria “Baranzate”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere la viabilità ordinaria: via Piave verso Bollate, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego, in direzione di Baranzate e rientrare in A52 verso Rho allo svincolo di Baranzate.