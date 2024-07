R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DI RHO

Roma, 22 luglio 2024 – Sul Raccordo Fiera di Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 luglio, sarà chiusa l’entrata di Mazzo di Rho, verso la A52 Tangenziale nord/Monza.

In alternativa, si consiglia di entrare a Mazzo di Rho in direzione di Rho, uscire a Fiera Milano est-sud e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Monza.