R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO

Roma, 11 luglio 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho/Sempione.

In alternativa – in considerazione della contestuale chiusura, sullo stesso Raccordo Fiera Milano del tratto compreso tra Fieramilano est-sud/P3-4/Cargo 2-3 e l’allacciamento A50 Tangenziale ovest/SS33 del Sempione, verso Rho/Sempione – si consigliano i seguenti itinerari:

– per i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate: percorrere via Risorgimento e via Buonarroti, nel Comune di Rho, per poi entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37) o in A50 Tangenziale ovest;

– per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate: sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, è in vigore una limitazione in peso; si consiglia, pertanto, di entrare sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza allo svincolo Mazzo di Rho, proseguire sulla A8 Milano-Varese verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, immettersi sulla SR1 e uscire a Roserio Merlata, seguire poi le indicazioni per A4 ed entrare su questa autostrada dal nodo Pero, verso Torino, per poi immettersi in A50 Tangenziale ovest da Milano Ghisolfa.