R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Roma, 13 marzo 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione degli impianti, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Rho/SS 33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest:
per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere la viabilità ordinaria: via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti, SS33 del Sempione, per poi proseguire sulla A50 Tangenziale ovest;
per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, si consiglia di entrare allo svincolo Mazzo di Rho, in direzione Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese attraverso il nodo Fiera Milano, in direzione Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata e seguire le indicazioni per A4, in direzione Torino, per poi immettersi in A50 Tangenziale ovest, dal nodo di Milano Ghisolfa;
verso A4 direzione Venezia:
entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese, attraverso il nodo Fiera Milano verso Milano e proseguire sulla A4 in direzione Venezia.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso, sullo stesso Raccordo Fiera Milano (R37), il tratto verso Rho tra lo svincolo merci sud-est/P3-4/Cargo1-2 e il nodo R37/ A50/SS33 del Sempione.