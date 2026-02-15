R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Roma, 15 febbraio 2026 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso la A52 Tangenziale nord di Milano/SP46.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano.