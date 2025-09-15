R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 15 settembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di martedì 16 alle 3:00 di mercoledì 17 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest di Milano:
per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere via Grandi, via De Gasperi, via Buonarroti e immettersi sulla SS33 del Sempione o sulla A50 Tangenziale ovest di Milano;
per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte di via Buonarroti, nel Comune di Rho, si consiglia di entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Monza e immettersi, attraverso il nodo Fiera Milano, sulla A8 Milano-Varese verso Milano, per poi uscire allo svincolo di Cascina Merlata seguendo le indicazioni per A4/Torino e proseguire sulla A50 Tangenziale ovest dal nodo di Milano Ghisolfa;
per chi è diretto in A4, verso Brescia/Venezia, entrare allo svincolo Mazzo di Rho in direzione Monza, immettersi sulla A8 Milano-Varese verso Milano attraverso il nodo Fiera Milano e proseguire in A4 verso Brescia/Venezia.
Si precisa che la presente chiusura è contestuale alla chiusura del tratto di R37 Raccordo Fiera Milano in direzione Rho compreso tra lo svincolo Merci sud-est/P3-4/Cargo1-2 e il nodo R37/ A50/SS33.