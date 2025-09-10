R37 RACCORDO FIERA MILANO: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE DELL’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE

Roma, 10 settembre 2025 – Sul Raccordo Fiera Milano (R37), in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho verso Milano e Varese e per chi proviene da Monza verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 10, alle 5:00 di giovedì 11 settembre.

Resta confermata, come da programma, per consentire lavori di pavimentazione, la chiusura del suddetto ramo di immissione dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 settembre.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Rho, proseguire sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Rho e immettersi in A8 verso Varese e Milano;

per chi proviene da Monza, uscire a Baranzate, utilizzare la viabilità ordinaria SP233 Varesina, via Aquileia, via Milano verso Milano. Oppure, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano, prendere la A4 in direzione di Venezia e uscire a Viale Certosa.