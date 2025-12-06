R37 RACCORDO FIERA DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE
Roma, 6 dicembre 2025 – Sul Raccordo Fiera di Milano (R37), per consentire lavori di posa cavi, dalle 23:30 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.
In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 verso Varese o in direzione di Milano, attraverso il nodo Fiera Milano.