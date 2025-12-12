R37 RACCORDO FIERA DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 MILANO-VARESE

Roma, 12 dicembre 2025 – Sul Raccordo Fiera di Milano (R37), per consentire attività di ispezione e manutenzione sottopasso, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano/Varese: proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 verso Milano o Varese, attraverso il nodo Fiera Milano;

verso Brescia: proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.